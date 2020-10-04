Emekli ve memura zam! 3 bin 849 lira...

Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve rakamlar tek tek açıklandı. Emekli ve memura zam kuruşu kuruşuna hesaplandı. Ocakta tüm maaşlar değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 yılı enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.49, memur emeklilerinde yüzde 3.49 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Yüzde 3,49'a enflasyon farkı oluşursa en düşük memur maaşı 3 bin 849 TL, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya yükselecek.

Emekli, memur , memur emeklisi ve işçilerin maaşlarına zam gelecek mi? Peki SSK , Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor. İşçi, memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkesin beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre yıl sonu enflasyon oranı tahminleri de belli oldu. 2020 yılı sonunda enflasyon oranı 4,49 olarak gerçekleşirse ocakta emeklinin hem maaşı hem ek ödemesi yükselecek. TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. Peki, Emekli, memur, memur emeklisi ve işçiye ne kadar zam yapılacak? 2021 Ocak ayı işçi, memur, emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ocak ayı emekli, memur, işçi zam oranları...

Memur ve emekli memur aylıkları toplu sözleşme zammı ve toplu sözleşme zammını aşan 6 aylık dönemindeki enflasyon farkına göre yapılıyor. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları ise geçmiş 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur maaşlarına ve memur emeklilerinin ayılıklarına 2020 yılında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam belirlenmişti. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde 6,5, memur emeklisi maaşlarına da yüzde 5,5 oranında zam yapılmıştı. İkinci 6 aylık enflasyon verilerine göre de, 10 yılllık enflasyon oranlarının 2 katı olarak gerçekleşmişti. Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmasının ardından 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme tahminleri de açıklandı. Bakan Albayrak, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5’e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflendiğini açıkladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünüyor. Yeni Ekonomi Paketi’ndeki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı artabilecek. YEP’teki yüzde 10,5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4,49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 0,49 enflasyon farkıyla yüzde 3,49'a çıkacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 3,49'a enflasyon farkı oluşursa en düşük memur maaşı 3 bin 849 TL, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya yükselecek.

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 661 lira 62 kuruşa çıkacak.

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.

523 TL AİLE YARDIMI

YEP enflasyon beklentisine göre enflasyon farkı yüzde 3,49 olursa, zam ile eş yardımı 351,09 liradan 363,34 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,93 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,97 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 505,55 lira aile yardımı alırken, bu tutar 523,2 liraya ulaşacak.

EMEKLİ DOKTORLARA ÜÇÜNCÜ ÖDEME

Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Emekli doktorlar üçüncü zammı ilave ödemesi de görecek. Ödeme 2 bin 717 liraya çıkabilecek.

ÇALIŞMAMAK GEREKİYOR

- İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

- Ödemeyi almak için sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor.

- Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.