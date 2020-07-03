Emekli ve memura zam! 3 bin 696 lira...

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu. Emekli ve memurların zam oranları belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak enflasyon rakamları, 13 milyon emeklinin maaşı ile 3 milyon dolayında kamu çalışanının maaş zammını da belirlenecek. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5.09'luk enflasyon zammı tahminine göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak. En düşük memur maaşı ise 3 bin 696 lira olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak enflasyon rakamları, 13 milyon emeklinin maaşı ile 3 milyon dolayında kamu çalışanının maaş zammını da belirleyecek.Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak-haziran dönemindeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 4’ü aşarsa, aradaki fark da memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşları aynı oranda artacak.Şu ana kadar ilk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı bilinirken Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak açıklanmıştı. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

2020 TEMMUZ AYI EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

6 aylık enflasyon zammı için beklentiler 5.09 oranı civarında.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 5.09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak.Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar ve emekliler, zammı ay içinde de hesaplarında görecek.Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamına göre 17-29 Temmuz'da ödenecek.

Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.

GEÇEN YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı 2020 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66 idi. Enflasyon, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

Emekli ----- Mevcut ---- 5 aylık zamlı

Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.864,65 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.208,17 TL

Memur (Emekli Sandığı) ---- 2.661,34 ---- 2.782,97 TL

1500 LİRA OLANLAR ZAMDAN YARARLANAMAYACAK