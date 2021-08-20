Emekli ve memura yeni zam teklifi! 100 lira ve 3600 ek gösterge...

Milyonlarca emekli ve memura hükümetin yeni zam teklifi belli oldu. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyordu. Zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL'lik seyyanen artış düşünülüyor. Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Görüşmelerin geride kalan bölümünde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlanırken, maaş ve aylıklara yapılacak zamma odaklanıldı. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6 6 ve enflasyon farkları teklifini yetersiz bulun memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekleniyordu.

2 PUANLIK ARTIŞ

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor. Memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranla 1 ya da 2 puan daha artabilir.

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talebinin taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artış olduğunu anımsattı. Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu: "Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Buna karşın hükümetin teklifiyle bizim taleplerimiz arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."