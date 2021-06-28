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Emekli ve memura maaş müjdesi! İşte yeni maaşlar...
Emekli ve milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Maaşlara zam geliyor. Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplanıyor. Milyonlarca emekli ve memur maaşına 7.67 oranında zam gelmesi bekleniyor. 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca vatandaşın maaşında artış yaşanıyor. Tahminlere göre en düşük esnaf emeklisi maaşı 2 bin 333 lira, çiftçi emeklisi maaşı bin 854 lira, 2000 öncesi emekli olan maaşı 2 bin 605 lira, memur emeklisi maaşı 3 bin 252 lira, en düşük memur maaşı ise 4 bin 299 lira olması bekleniyor. Bunun yanında tazminat ücretlerinin tavan fiyatında artış yaşanıyor.
Emekli ve memur maaşılarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kuruşu kuruşuna hesaplandı. 2021 yılının ikinci maaş zammının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Peki maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte milyonların alacağı yeni maaşlar ve zam oranları...