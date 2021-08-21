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Emekli ve memura çifte müjde! Maaşa 1063 lira, ikramiyeye 38 bin lira zam
Emekli ve memur milyonlarca kişi ilgilendiren maaş ve ikramiye müjdesi!Memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge düzenlemesini heyecanla bekliyor. Gösterge artışı, 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve hemşirenin emekli aylığını 943-1.063 lira, ikramiyesini 33-38 bin lira artıracak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek. Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme kapsamında 3600 ek göstergede atılacak adıma çevrildi. Ek gösterge artışı memurların ikramiye ve emekli aylıklarında önemli artış getirecek.