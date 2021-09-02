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Emekli ve memura çifte müjde! 950 lira zam...
Emekli ve memur milyonları kapsıyor. Emekli ve memur milyonların aylık maaşlarına 950 lira zam... Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi hepsini kapsıyor... Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.