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Emekli ve memur zamları belli oldu! İşte yeni zamlı maaşlar, 4.307 lira...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yılda geçerli zam oranı belli oldu. Buna göre; altışar aylık dönemler için geçerli olmak üzere 2022'de yüzde 5 artı 7; 2023 yılında ise yüzde 8 artı 6 zam yapılacak. Her zam döneminde geriye dönük 6 aylık enflasyon bu rakamların üzerine çıkarsa ayrıca fark eklenecek. emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlar sağlayan 3600 ek gösterge düzenlemesi ise 1 yıl içinde çıkacak. İşte zam oranı sonrası yeni maaşlar...
Yasalara göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar ocak ve temmuzda maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise 6'şar aylık enflasyona endeksli. Yani toplu sözleşme geçerli değil.