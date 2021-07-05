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Emekli ve memur zamları belli oldu! İşte yeni maaşlar
Emekli ve memura zam! Emekli ve memur maaşlarına gelen zam miktarı belli oldu. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre, emekli ve memur maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam gelecek.
Emekliden memura, 65 yaş aylığı alandan evde bakım parası alana ve engelliye kadar toplamda 18 milyon vatandaşın zamlı yeni maaşı belli oldu: Yüzde 8.45. Emekliye bu ay zamlı maaşa ek olarak bayram ikramiyesi de ödenecek. SSK ve Bağkur emeklileri maaşını erken çekecek. İşte enflasyona göre maaşlardaki değişim...