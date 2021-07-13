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Emekli ve memur milyonları ilgilendiriyor! Zam, ikramiye, ek ödeme...
Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Yüzde 10 zam, bayram ikramiyesi ve ek ödeme... 6 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme maratonu ay başında başlıyor. Hazırlıklarını sürdüren Memur-Sen'in Başkanı Ali Yalçın talepleri açıkladı. Çalışmalar hızlandı. Görüşmeler ağustos ayı içerisinde başlıyor.
Memurlar zamlı maaşlarını, memur emeklileri de zam farkı ve Kurban Bayramı ikramiyesini 15 Temmuz'da almaya hazırlanırken, Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme çalışmaları da hızlandı.