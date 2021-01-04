Emekli ve memur maaşlarına zam! İlk rakamlar...

Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu zamlara ilişkin ilk rakamlar ortaya çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli ve memurların zamları belli olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olması öngörülüyor. İşte bunu göre zamlı maaşlar…

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yeni yılda alacağı ücrete yapılacak zam miktarı geçtiğimiz hafta içerisinde belli oldu. Şimdi gözler, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan ocak zam miktarına çevrildi. Milyonlarca emekli ile memurun gözü kulağı açıklanacak enflasyon oranında olacak. Enflasyon rakamları bugün saat 10.00 gibi açıklanıyor.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır emekli ve memur zamları ile ilgili ilk rakamları yazdı… 2021 yılında asgari ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 bin 324 TL’den 2 bin 825 TL’ye yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre zam yapılacak. Emekli maaşlarında zam oranın da kesin rakam ise aralık ayında enflasyonun açıklanmasıyla tam anlamıyla netleşecek. Aralık enflasyonuyla birlikte zamlı emekli maaşları bugün ortaya çıkmış olacak.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olması öngörülüyor.Emekli memurlar ve aktif sigortalı memurlar ile ilgili 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı maaş zam oranları belirlenerek imza altına alınmıştı. Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının 2020 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor

Eğer tahmin rakamı gerçekleşirse;

En düşük emekli maaşı esnafta 2.036 TL, memurlarda 3.010 TL olacak.

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak.

Eş yardımı 375,52 TL olacak.

0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 lira olacak.

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte diğer ödemelere de zam gelcek.

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.