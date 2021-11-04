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Emekli ve memur maaşlarına büyük zam! Yüzde 28.62...
Emekli ve memur milyonların maaşına büyük zam! En düşük emekli ve memur maaşı belli oldu. Emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyor. Kasım ve aralık ayı enflasyonu da açıklandığında rakamlar netleşmiş olacak. Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. İşte en düşük emekli ve memur maaşları...