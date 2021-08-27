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Emekli ve çalışana ikinci aylık! En düşük 750 lira! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Emekli ve çalışan milyonları kapsıyor! İkinci aylık bağlanıyor. Emekli veya çalışması ikinci aylığı almaya engel olmuyor. Sigortalının vefatı durumunda geride kalan yakınları ölüm aylığı ile birlikte, cenaze, evlenme ödeneği gibi bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığında kadın erkek ayırımı bulunmuyor. Eşini kaybeden erkekler de evlenmediği sürece ölüm aylığı alabiliyor. Çalışması ya da emekli olması aylık almasına engel değil.
Ölüm aylığı ile ilgili son dakika açıklaması! Vefat eden kişinin Emekli Sandığı'ndaki hizmetinin 10 yıldan fazla olması durumunda SSK'lı çalışan kız çocuğuna aylık bağlanır. Erkek çocuk yükseköğretime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alır. Emekli Sandığı iştirakçisi baba ve SSK sigortalısı anneden ayrı ayrı yetim aylığına hak kazanana her iki aylık tam ödenir. SSK'lı yetim aylığı alanın SSK'dan emekli olması durumunda yetim aylığı kesilir. Emekli Sandığı'ndan alını ise kesilmiyor. Geride kalan eş, çocuk, anne, babaya bağlanabilen ölüm aylığı konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: