Emekli Tümgeneral terör tünellerindeki kritik detayı açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri Afrin Harekatı'nın en kritik noktalarından biri olan Raco'da kontrolü sağladı. Terör örgütü PYD/PKK'nın 28 noktada el yapımı patlayıcı tuzakladığı ve bunların temizleneceği belirtiliyor. Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu Raco operasyonunu değerlendirdi. Babüroğlu, terör örgütünün sıklıkla kullandığı tünellerle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilerleyişi sürüyor. Harekatın 43. gününde Raco'da kontrol sağlandı, tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine geçildi. Raco beldesi Afrin Harekatı'nda kritik öneme sahip. Afrin kent merkezine giden yol üzerinde bulunan belde 2012'den bu yana terör örgütü PYD/ PKK 'nın elinde bulunuyor. TSK ve ÖSO güçleri, Cinderes'i de temizledikten sonra 2 koldan Afrin'e ilerleyecek. Emekli Tümgeneral Naim Babüroğlu, Raco operasyonunu değerlendirdi. Habertürk TV'ye konuşan Babüroğlu önemli açıklamalarda bulundu, teröristlerin sıklıkla kullandığı tünellere dikkat çekti.

"TSK'YI SINIRLAYAN 2 ŞEY VAR"

Babüroğlu, "Raco küçük bir belde durumunda. Önce sivillerin tahliyesi vardı. Siviller tahliye edilince operasyon kolaylaştı. Sivillere zarar vermemek ilkesi esas alınıyor. Cinderes'e de böyle bir operasyon söz konusu. Cinderes de alındıktan sonra TSK ve ÖSO 2 koldan Afrin kent merkezine ilerleyecektir. TSK'yı sınırlayan 2 şey var; sivillere zarar vermemek ve mümkün oldukça az zayiat vermek." dedi.

"TÜNEL DUVARLARININ KALINLIĞI NEDEN 80 DEĞİL DE 90 SANTİMETRE BİLİYOR MUSUNUZ?