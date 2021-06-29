Emekli temmuz zammı ne zaman belli olacak, tahmini yüzde kaç? Emekli ve memur temmuz zammı merakla bekleniyor. Emekli ve memurun merakla beklediği zamlar enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Peki, tahmini emekli temmuz zammı ne olur, yüzde kaç? Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Emekli ve memur temmuz zammı sabırsızlıkla beklenirken, haziran ayı enflasyon rakamları ile ilgili gelişmeler takından takip ediliyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte zam oranları belli olacak. Emekli temmuz zammı ne olur, ne zaman belli olacak? Temmuz 2021 emekli maaş zammı ne kadar yüzde kaç olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Bu oranın yüzde 7’leri aşması bekleniyor.

Mayıs ayı rakamları dahil enflasyon yüzde 6,39 olarak belirlendi. Haziran enflasyonununsa 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6,39 oldu.

MEMUR ZAM ORANI TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. Oran şu an yüzde 3.39 olsa da kesin oran Haziran rakamlarıyla belli olacak.