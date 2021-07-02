Enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alacak olan emekliler temmuz zammının oranını bekliyor. Yılda iki kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci zammını sabırsızlıkla bekliyor. Emekli temmuz zammı belli oldu mu, emekli temmuz zammı ne zaman belli olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranına göre verilecek yılın ikinci zam oranı hakkındaki sorgulamalarını hızlandırdı. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alacak olan emekliler Emekli temmuz zammı belli oldu mu, emekli temmuz zammı ne zaman belli olacak, sorularına yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

5 Temmuz'dan sonra açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesin zam oranını belli olan emekliler zamlı maaşlarını da aynı gün ay içinde alabilecek.

OCAK AYI ZAMMI 8.36 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olmuştu. Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

DOĞRUDAN ETKİSİ 0.6 OLACAK

Elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 15 ve yüzde 12'lik zamların tüketici enflasyonuna doğrudan etkisi 0.6 puan olacak. Enerji maliyetlerinin artması başka zamları da tetikleyeceği için toplam etki 1 puanı aşabilir. Fakat bu yüzde 1'lik artış Temmuz ayında gerçekleştiği için emeklilerin ve memurların zamlarına yansımıyor. Ekonomistler ise artışın maaşlara yansıtılması görüşünü savunuyor.