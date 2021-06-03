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Emekli, SSK'lı dul, yetim ve memur maaşına zam! Belli oldu, 3.214 TL...

03 Haziran 2021 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 11:18

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve belli oldu. Emekli, işçi, memur, dul ve yetim aylığı alan tüm vatandaşları kapsıyor. Zamlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekliye çifte zam geliyor. Memur zam farkı alırken, dul ve yetim aylığı alanlar da yapılan zamdan yararlanıyor. Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından beklenen zam oranları da netlik kazanmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 3.39'luk fark göründü.


Emekli, memur, işçi, dul ve yetim aylığı alan milyonlar bekliyordu. Enflasyon rakamları açıklandı. Yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

OCAKTA YÜKSEK ARTIŞ OLMUŞTU

SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.
 
 
MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU
 
Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu. 
 
EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?
 
Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu. 
 
 
TABAN MAAŞ 1500 LİRA
 
Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak.  2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.
 
TEMMUZ AYINDA ZAMLI İKRAMİYE VAR
 
Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.
 
 
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR
 
SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şu anda ne kadar oldu? (TL)                     
 
Ocak 2021 maaşı Yüzde 6.39'e göre
 
400 - 426
 
488 - 519
 
542 - 576
 
596 - 634
 
650 - 692
 
704 - 749
 
759 - 807
 
813 - 865
 
867 - 922
 
921 - 980
 
975 - 1.038
 
1.029 - 1.095
 
1.084 - 1.153
 
1.192 - 1.268
 
1.300 - 1.383
 
1.409 - 1.499
 
1.500 - 1.596
 
1.625 - 1.729
 
1.734 - 1.845
 
1.842 - 1.960
 
1.950 - 2.075
 
2.059 - 2.190
 
2.167 - 2.306
 
2.276 - 2.421
 
2.384 - 2.536
 
2.492 - 2.652
 
2.601 - 2.767
 
2.709 - 2.882
 
2.817 - 2.997
 
2.926 - 3.113
 
3.034 - 3.228
 
3.142 - 3.343
 
3.251 - 3.459
 
3.359 - 3.574
 
3.468 - 3.689
 
3.576 - 3.804
 
3.684 - 3.920
 
3.793 - 4.035
 
3.901 - 4.150
 
4.009 - 4.266
 
4.118 - 4.381
 
4.226 - 4.496
 
4.334 - 4.611
 
4.443 - 4.727
 
4.659 - 4.957
 
4.876 - 5.188
 
5.093 - 5.418
 
5.418 - 5.764
 
5.635 - 5.995
 
6.177 - 6.571
 
6.502 - 6.917
 
6.788 - 7.221
 
6.827 7.263
 
6.788 - 7.221
 
7.043 - 7.493
 
7.260 - 7.724
 
7.585 - 8.070
 
8.127 - 8.646
 
 
 
İlk 5 aylık enflasyona göre memur maaşlarındaki artış (TL)
 
Görev Ocak 2021 maaşı Şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)

Hademe (15/1) 3.782 - 4.024

Hizmetli (15/1) 3.782 - 4.024

Mübaşir (11/1) 4.020 - 4.276

Usta öğretici (11/1) 4.075 - 4.336

Yoklama memuru (11/1) 4.075 - 4.336

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 - 4.339

Memur (9/1) 4.080 - 4.340

Zabıta memuru (9/1) 4.161 - 4.427

İtfaiyeci (9/1) 4.339 - 4.617

Araştırmacı (9/1) 4.373 - 4.652

İmam/hatip (9/1) 4.391 - 4.672

Müezzin (9/1) 4.391 - 4.672

Şef (7/1) 4.416 - 4.698

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 - 4.788

Öğretmen (9/1) 4.556 - 4.848

Vaiz (9/1) 4.625 - 4.921

Hemşire (9/1) 4.829 - 5.138

Sağlık memuru (9/1) 4.829 - 5.138

Ebe (9/1) 4.835 - 5.144

Programcı (9/1) 4.975 - 5.293

Bekçi (lisans 9/1) 5.006 - 5.326

Şube müdürü (7/1) 5.592 - 5.950

Avukat (9/1) 5.931 - 6.310

Polis (11/1) 5.995 - 6.378

Veteriner hekim (7/1) 6.314 - 6.717

Mühendis (7/1) 6.347 - 6.753

Komiser (8/1) 6.443 - 6.854

Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 - 6.958

Başkomiser (8/1) 6.549 - 6.967

Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 - 6.991

Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 - 7.105

Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 - 7.251

Müfettiş (7/1) 7.225 - 7.687

Uzman (7/1) 7.298 - 7.765

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 - 8.241

Kaymakam (4/1) 8.237 - 8.763

Doçent (1/1) 8.695 - 9.251 (Posta)

 

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