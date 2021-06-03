Emekli, SSK'lı dul, yetim ve memur maaşına zam! Belli oldu, 3.214 TL...

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve belli oldu. Emekli, işçi, memur, dul ve yetim aylığı alan tüm vatandaşları kapsıyor. Zamlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emekliye çifte zam geliyor. Memur zam farkı alırken, dul ve yetim aylığı alanlar da yapılan zamdan yararlanıyor. Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından beklenen zam oranları da netlik kazanmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 6.39'luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 3.39'luk fark göründü.

Emekli, memur, işçi, dul ve yetim aylığı alan milyonlar bekliyordu. Enflasyon rakamları açıklandı. Yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.

OCAKTA YÜKSEK ARTIŞ OLMUŞTU

SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.

MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU

Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.

EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?