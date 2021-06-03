Emekli, SSK'lı dul, yetim ve memur maaşına zam! Belli oldu, 3.214 TL...

Emekli, memur, işçi, dul ve yetim aylığı alan milyonlar bekliyordu. Enflasyon rakamları açıklandı. Yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.
OCAKTA YÜKSEK ARTIŞ OLMUŞTU
Hademe (15/1) 3.782 - 4.024
Hizmetli (15/1) 3.782 - 4.024
Mübaşir (11/1) 4.020 - 4.276
Usta öğretici (11/1) 4.075 - 4.336
Yoklama memuru (11/1) 4.075 - 4.336
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 - 4.339
Memur (9/1) 4.080 - 4.340
Zabıta memuru (9/1) 4.161 - 4.427
İtfaiyeci (9/1) 4.339 - 4.617
Araştırmacı (9/1) 4.373 - 4.652
İmam/hatip (9/1) 4.391 - 4.672
Müezzin (9/1) 4.391 - 4.672
Şef (7/1) 4.416 - 4.698
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 - 4.788
Öğretmen (9/1) 4.556 - 4.848
Vaiz (9/1) 4.625 - 4.921
Hemşire (9/1) 4.829 - 5.138
Sağlık memuru (9/1) 4.829 - 5.138
Ebe (9/1) 4.835 - 5.144
Programcı (9/1) 4.975 - 5.293
Bekçi (lisans 9/1) 5.006 - 5.326
Şube müdürü (7/1) 5.592 - 5.950
Avukat (9/1) 5.931 - 6.310
Polis (11/1) 5.995 - 6.378
Veteriner hekim (7/1) 6.314 - 6.717
Mühendis (7/1) 6.347 - 6.753
Komiser (8/1) 6.443 - 6.854
Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 - 6.958
Başkomiser (8/1) 6.549 - 6.967
Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 - 6.991
Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 - 7.105
Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 - 7.251
Müfettiş (7/1) 7.225 - 7.687
Uzman (7/1) 7.298 - 7.765
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 - 8.241
Kaymakam (4/1) 8.237 - 8.763
Doçent (1/1) 8.695 - 9.251 (Posta)