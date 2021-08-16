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Emekli, sigortalı, sigortasız milyonları kapsıyor! Devlet ödüyor! Ücretsiz...
Emekli, sigortalı, sigortasız milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Ücretsiz sunuluyor. Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson, inme, kırık başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavide sigorta hizmeti milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız uygulanıyor.
Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını sigortalı, sigortasız emekli ayırımı yapmadan devlet karşılıyor. Gazilere ise fizik tedavi hizmeti sınırsız. İşte tedavide tüm ayrıntılar...