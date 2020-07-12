Emekli maaşına yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Emekliler maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihin açıklanmasının ardından emekli sandığı maaşları, maaş farkları ve bayram ikramiyeleri gündem oldu. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşlarının ödeneceği tarih...

Emekli Sandığı'ndan maaş alanlara Kurban Bayramı öncesinde müjdeli haber geldi. Emekli Sandığı kapsamında olanlar için maaş ödeme tarihleri öne çekildi. Aynı zamanda memur emeklileri maaşlarına yapılacak enflasyon farkı ile tüm emeklilere ödenen bayram ikramiyesini de erken alabilecek. Peki, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli maaşlarının ödeneceği tarih...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK 'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur 'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.