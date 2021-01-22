Emekli Sandığı maaş farkı ödemesi 2021! Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın kişinin 2021 maaş farkları hesaplara yatırılıyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2021? İşte Emekli Sandığı maaş farkı ödemesi 2021!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emekli sandığı 2021 Ocak ayına ilişkin zam farkları ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2021? İşte Emekli Sandığı maaş farkı ödemesi 2021!

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın 2021 Ocak ayı maaş farkları bugün hesaplarına yatırılacak.

Maaş farklarına ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NE KADAR?

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.