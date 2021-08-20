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Emekli polis banyoda feci şekilde can verdi!

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)  |  20 Ağustos 2021 Cuma - 19:38 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 19:38

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde emekli polis Özer Öğütmen (63), banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmenin düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kocaeli Körfez Özer Öğütmen
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