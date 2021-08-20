Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmenin düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Emekli polis banyoda feci şekilde can verdi!
Emekli polis banyoda feci şekilde can verdi!
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) | 20 Ağustos 2021 Cuma - 19:38 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 19:38