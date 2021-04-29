Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA | 29 Nisan 2021 Perşembe - 20:15 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 20:15