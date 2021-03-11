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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 22:00 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 22:00

Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.


Alınan bilgiye göre Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19.10 sularında hayatını kaybetti.
 
Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

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Orgeneral Halit Edip Başer Emekli
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