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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti
AA
| 11 Mart 2021 Perşembe - 22:00
| Son Güncelleme : 11 03 2021 - 22:00
Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.
SONRA OKU
Alınan bilgiye göre Başer,
sağlık
sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19.10 sularında hayatını kaybetti.
Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2.
Ordu
Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.
ETİKETLER
Orgeneral
Halit Edip Başer
Emekli
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