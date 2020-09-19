Emekli olurken yüksek maaş almanın 9 şifresi! 700 lira daha fazla maaş...

Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Yüksek emekli maaşı almanın 9 yolu. Maaşta 700 liraya varan artış oluyor. İşte o yollar... Aylık hesaplanırken ilk 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen ‘her bir yıl’, emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkar. Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘tahsis formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Dolayısıyla yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. İster SSK’lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK’ya tavandan (22 bin 72.50 lira) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 500-700 liraya yakın artış oluşur.

Emeklilikte yaş ve prim şartını değiştirmek mümkün değil. Ancak alınacak maaşta artış sağlamak çalışanın elinde. İşte 9 farklı yöntemle maaştaki artışın şifresi...

TAVANDAN BORÇLANMA

Doğum ve askerlik borçlanmalarında yapılacak ödemeyi asgari belirlerseniz maaşı etkilemez. Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanacaksanız ödemeyi tavan tutardan yatırmaya (şu anda günlük 235 TL) çalışın. Çünkü emekli maaşı bağlama oranı en çok 2000 öncesi döneme ait ve her kuruş emekli maaşını yükseltir.

1260 GÜN FIRSATI

İlk defa 1 Ekim 2008’den önce sigorta lı olanların, emekli olacakları sigortalılık statülerini primi ödenen son yedi yıl (son 2520 gün prim) belirliyor. Son 2520 gün prim ödemesi içinde fazla prim ödenen kurumdan, prim ödemeleri eşitse, son olarak tabi olunan kurum şartlarıyla emekli olunuyor. Bu nedenle Bağkurlular son 1260 gün primi sigortalı bir işte çalışarak SSK ’ya ödemeleri halinde SSK şartlarıyla emekli olabiliyor. Bu anlamda bağlanan maaşta yüzde 15-20 yükseliyor.

YÜKSEK KAZANÇ BİLDİRİMİ

Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Dolayısıyla yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. İster SSK’lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK ’ya tavandan (22 bin 72.50 lira) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 500-700 liraya yakın artış oluşur.

GERÇEK ÜCRETTEN ÖDEME

Piyasada genelde işverenler çalışan ne ücret alırsa alsın, SGK’ya çalışanın kazancını asgari ücret üstünden bildiriyor. Bu da emekli aylığının düşük olmasına yol açıyor. Çalışanlar aldıkları brüt ücret ile kuruma bildirilen kazançlarını e-Devlet ’ten kontrol ederek, kuruma gerçek ücretlerinin bildirilmesini sağlamaları menfaatlerine. Eksik bildirim konusunda ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı da bulunuyor.

EK İŞİN FAYDALARI

Ek işte çalışan çok ve bunların neredeyse tamamında ikinci iş için sigortası bulunmuyor. İkinci sigortanın yararsız olduğu düşünülür. Ama yapılan ek iş için sigorta primi ödendiğinde, SGK’ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.Aylık brüt 3.000 lira ile çalışan biri, 1.000 lira ücretle ek iş yapması ve bu ek işi SGK’ya bildirmesi halinde prime esas kazancı 4.000 liraya yükselecek. Bu da emekli aylığını artıracak. Örneğin emekli aylığı hesabına esas ortalama aylık kazancı 3.000 lira aylık bağlama oranı yüzde 60 olan sigortalıya 1.800 lira aylık bağlanırken, emekli aylığı hesabıma esas aylık ortalama kazancı 4.000 lira, aylık bağlama oranı yüzde 60 olan sigortalıya 2.400 lira aylık bağlanacaktır.

İKRAMİYE, PRİM, KİRA YARDIMI

Aylık kazancınız emekli maaşını belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı gibi), bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘tahsis formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken, aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

ERKEN PLANLAMA

Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. İmkan varsa 8-10 yıl önceden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

YAŞ KRİTERİNE DİKKAT

Aylık hesaplanırken ilk 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen ‘her bir yıl’, emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkar. (Posta)