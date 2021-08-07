Emekli olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Maaş da bağlanamıyor...

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri de kayıtdışı istihdam. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre; her 100 kişiden 28’i kayıtdışı çalışıyor. Kayıtdışılığın ekonomiye de çalışan kişiye ve ailesine de zararı büyük. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum kalıyor. İşten çıkarıldıklarında işsizlik maaşı da alamıyor.