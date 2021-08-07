Gazetevatan.com » Emekli » Emekli olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Maaş da bağlanamıyor...
Emekli olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Maaş da bağlanamıyor...
İşçi işveren herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Emekli olmayı beklerken hayal kırıklığı yaşıyorlar. Maaş da bağlanamıyor...Emeklilikte en önemli iki kriter yaş ve sigorta primi. Yaşın gelmesine rağmen prim yetmediği için emekli olamayan binlerce kişi var. Bunda daha önce çalışılan işyerlerinde sigortanın geç yapılması, eksik yatırılması gibi nedenler de etkili. Fakat hizmet tespit davasıyla bu kayıp günleri geri kazanmak mümkün.
Çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri de kayıtdışı istihdam. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre; her 100 kişiden 28’i kayıtdışı çalışıyor. Kayıtdışılığın ekonomiye de çalışan kişiye ve ailesine de zararı büyük. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönem boyunca, sosyal güvenlik haklarından ve devlet destekli sağlıktan mahrum kalıyor. İşten çıkarıldıklarında işsizlik maaşı da alamıyor.