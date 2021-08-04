Emekli olmak isteyene güzel haber! Maaş hemen bağlanıyor

Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi kapsıyor. Borcu olduğu için emekli olamayanlara emeklilik yolu açılıyor.Kredi desteği sağlanıyor. Borcu olduğu için emekli olamayanlara da böylece emeklilik yolu açılmış oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkanı tanınıyor. Kredi kullanarak emekli olanların aylıkları hemen bağlanıyor. Bu sayede vatandaşlar kredi taksitlerini emekli maaşı ile ödeyebilecek.

Birçok kişi borcu olduğu için emekli olamıyor. SGK ile 3 kamu bankası arasında yapılan anlaşma ile isteyen vatandaşlar kredi kullanarak emekli olabilecekler. Kimler kredi ile emekli olama imkanından yararlanabilecek? Tüm detayları İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yazdı... Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek vatandaşlara için “kredi iş birliği protokolü" imzalandı.

Kanun kapsamında, yapılandırılan prim borçları ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan sigortalılara ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak.

PROTOKOL İLE KREDİ KULLANARAK EMEKLİ OLABİLECEK 32 BİN SİGORTALI VAR

Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan benzer protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 sigortalı kredi kullanarak emeklilik hakkına sahip olmuştu.

Halihazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup, imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunduğu Kurum başkanımız tarafından belirtildi.

KREDİ TAKSİTLERİ, BAĞLANACAK EMEKLİ AYLIKLARINDAN KESİLECEK

Kredi imkanından yararlanmak isteyenler, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım'a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler.

Kredi taksitleri bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.

KİMLER KREDİ KAPSAMINDA?

Kredi iş birliği protokolü kapsamında;

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani eski Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Bağ-Kur prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Primini kendi ödeyenler olarak bilinen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile geçmiş dönemde durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen sigortalılar bu kredi kapsamından faydalanabilecekler.