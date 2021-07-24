Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Büyük yanlış...

Emekli olmak isteyenler yapıyor. Emeklilik ile ilgili yapılan büyük yanlışlardan biri olarak kabul ediliyor. Emeklilik için yaş yıl ve prim şartlarının aynı anda tamamlanması gerekiyor. Emeklilik hesaplaması yapılırken yaş şartı ilk sigorta olduğunuz tarihteki doğum tarihinize göre yapılıyor. Sonradan yani ilk işe girdikten sonra mahkeme kararıyla bile olsa yaşı büyütmek erken emekli etmiyor. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli oluyor. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın. SGK yaş düzeltmeleri emeklilik hesabında dikkate almıyor.