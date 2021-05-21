Emekli olanlara müjde! SGK harekete geçti, maaşlar...

TÜM HİZMETLER E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNULACAK

Yılmaz, e-Devlet ve SGK üzerinden yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönemde kurumun arşivlerindeki bütün dosyaları sisteme tarayarak kurumun sunmuş olduğu bütün hizmetleri e-Devlet üzerinden sunmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

YAPILANDIRMADA SON RAKAMLAR

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, SGK Haftası kapsamında atılan adımlar ve yapılandırmadaki son rakamları da paylaştı:

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız yapılandırmaya müracaat etti. 102 milyarlık bir borç yapılandırdık. Bugün itibariyle 13.9 milyarlık bir tahsilatımız gerçekleşmiş oldu.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.

Kadınların emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;

– 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

– 55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 TEMMUZ 2021 OCAK

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

TEMMUZ- OCAK

1.500 1625

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063

2.009 2177

2.115 2292

2.221 2407

2.327 2522

2.432 2635

2.538 2750

2.644 2865

2.750 2980

2.855 3094

2.961 3209

3.067 3324

3.173 3438

3.278 3552

3.384 3667

3.490 3782

3.596 3897

3.701 4011

3.807 4125

3.913 4240

4.019 4355

4.124 4469

4.230 4584

4.336 4699

4.442 4814

4.547 4927

4.653 5042

4.759 5157

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

TEMMUZ- OCAK

1.534 1662

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063

2.009 2177

2.115 2292

2.221 2407

2.327 2522

2.432 2635

2.538 2750

2.644 2865

2.750 2980

2.855 3094

2.961 3209

3.067 3324

3.173 3438

3.278 3552

3.384 3667

3.490 3782

3.596 3897

3.701 4011

3.807 4125

3.913 4240

4.019 4355

4.124 4469

4.230 4584