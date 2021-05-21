Emekli olanlara müjde! SGK harekete geçti, maaşlar...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Artık emekli aylıkları 1 günde bağlanabilecek. SGK mevcutta 13 gün kadar süren süreci kısaltmak için çalışıyor. Hedef de bunu 2023 yılına kadar yetiştirmek. Detayları SGK Başkanı İsmail Yılmaz CNN Türk'e anlattı.
Çalışmalar tamamlandığında emekli aylıklarının bağlanması 13 günden 1 güne inecek. SGK Başkanı İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, "Geçmişte 13 ayrı belge istenirken ve mutlaka vatandaşlar kutuma gelip talepte bulunup ortalama 120 günde aylık bağlanırken bugün itibariyle e-Devlet üzerinden ya da kişilerin e-SGK üzerinden ortalama 13 gün içerisinde aylıklarını bağlıyoruz. Hedefimiz 1 gün içerisinde aylıkların bağlanması." dedi. Bu adımın 2023'te devreye girmesi bekleniyor.
TÜM HİZMETLER E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNULACAK
Yılmaz, e-Devlet ve SGK üzerinden yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Önümüzdeki dönemde kurumun arşivlerindeki bütün dosyaları sisteme tarayarak kurumun sunmuş olduğu bütün hizmetleri e-Devlet üzerinden sunmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
YAPILANDIRMADA SON RAKAMLAR
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, SGK Haftası kapsamında atılan adımlar ve yapılandırmadaki son rakamları da paylaştı:
Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız yapılandırmaya müracaat etti. 102 milyarlık bir borç yapılandırdık. Bugün itibariyle 13.9 milyarlık bir tahsilatımız gerçekleşmiş oldu.
EMEKLİLİK YAŞI KAÇ? KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNUR?
Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Peki emeklilik yaşı kaç? SGK emeklilik tablosu nasıldır? Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre çeşitlilik göstermektedir. Yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de değişebilmektedir.
ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI KAÇTIR?
Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976'dan önce olan erkek sigortalılar;
– 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı
– 55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.
Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;
– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.
– 08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.
– 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.
Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;
Normal emeklilik şartları:
Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;
1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş
2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş
3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş
4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş
5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş
SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri İse:
– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş
– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.
Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?
Kadınların emeklilik yaşı da erkeklerde olduğu gibi işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir.
– 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz.
Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.
3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;
– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,
– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,
– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,
– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,
– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.
Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.
SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 TEMMUZ 2021 OCAK
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662
2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
TEMMUZ- OCAK
1.500 1625
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584
4.336 4699
4.442 4814
4.547 4927
4.653 5042
4.759 5157
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
TEMMUZ- OCAK
1.534 1662
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584