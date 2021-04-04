Emekli olamayanlara iyi haber! Toplu ödeme alacaklar

Yüz binlerce kişi için geçerli. Toplu para ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanlar toplu ödeme imkanından yararlanabiliyor. Para ödemesi alabilmenin ilk şartı ise emekli olmamak. Ödemeler SGK tarafından yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kur'lu olan herkes yararlanabiliyor. Başvurular ilçe sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçe ile yapılıyor. Birçok kişi bu haktan faydalanabileceğini bilmediği için başvuruda bulunmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi olarak belli bir süre çalışmış fakat emekli olmak için gerekli olan prim gününü doldurmamış kişiler için SGK toplu halde prim iadesi yapıyor. Para ödemesinden SGK'lı olarak çalışan kişinin varisleri de yararlanabiliyor. Toplu ödeme almak için 2 şartı taşıyor olmak gerekiyor. İşte SGK'dan toplu para ödemesi almak için gereken koşullar...

SGK para iadesi yapıyor. Ödemeler toplu olarak yapılıyor. İş hayatına başlayan herkes bir müddet çalıştıktan sonra ne zaman emekli olabileceğini araştırmaya başlıyor. Fakat şartlar her zaman emekli olacak kadar çalışmak için uygun olmayabiliyor. Çalışan herkes çalıştığı süre boyunca SGK 'ya prim ödüyor. İşveren trafından yapılan bu ödemeler çalışanın emeklili olamaması durumunda SGK tarafından iade ediliyor.

SGK TOPLU OLARAK İADE EDİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi askerlik , doğum ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlar ile vatandaşların emekli olmasını kolaylaştırıyor. Ancak tüm bu haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma ve borçlanma imkanları yoksa, emekli olamasalar da ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memur larda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

YAZILI BAŞVURU ŞARTI BULUNUYOR

Kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak prim iadesi alması mümkün. SSK ’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.

Bağkur’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz.

YASAL MİRASÇILAR DA ALABİLİYOR

Toplu parayı alabilmek için yapılması gerekenler özetle şöyle:

1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyor. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.