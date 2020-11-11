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Emekli olacaklara büyük fırsat! 3 bin 390 TL az ödeyecekler...

11 Kasım 2020 Çarşamba - 9:07 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 9:40

Yüz binlerce çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Emekli olacaklar dikkat. Yeni yılla birlikte ödenen ücretlerde artış yaşanacak. 31 Aralık tarihine kadar yapanlar avantajlı olacak. Erken emeklilik imkanından yararlanmak isteyip fiyat artışından etkilenmemek için başvurunuzu hemen yapın. Her çalışan erken emekli olmanın hayalini kuruyor. Peki kim hangi şartlarda erken emekli olabiliyor? Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırıyor. Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak yeterli günü bulunmayan bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması planlayanlar herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni yılla birlikte tutarlar artacak. Kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşabilecek...


Çalışma hayatına devam ederken bir an önce emekli olmak isteyenler için önemli bir fırsat! Ülkemizde erken emekliğin yolu doğum ve askerlik borçlanması ile açılıyor. Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenler eğer bu yıl bitmeden harekete geçerse avantajlı çıkacak.
 
Borçlanma için cebinden daha az para çıkacak. Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.
 
Halen brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 31,39 lira ödüyor.
 
NASIL DEĞİŞECEK?
 
Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor. Askerlik borçlanması yapanlar ise 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor.
 
Örneğin; brüt asgari ücret yüzde 15 artışla 3 bin 384 lira 45 kuruşa çıkarsa 2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek.
 
Doğum borçlanmasında 3 bin 390, askerlik borçlanmasında 2 bin 542 lira fark oluşacak. (Takvim)
 
 

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