Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1261 gün kurula her şeyi değiştiriyor...

SGK, SSK, memur Bağkur'lu emekli olma hayali kuran milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. 1 gün ile yıllarınızı kaybedebilirsiniz. Emekli olma hayaliyle gittiğiniz kurum kapısından eliniz boş dönebilirsiniz. İşte bu sorunları yaşamamak için 1261 gün kuralına dikkat...Peki nedir bu 1261 gün kural...

Nedir bu 1261 gün kuralı, birlikte bakalım… Tüm işçi, işveren ve devlet memur larının çalışma hayatı yolunun son durağı; “Emeklilik “olacak… Peki emeklilik planlamanızı hiç yaptınız mı? Hiç ‘nasıl olsa bir yıl var’ derken 3,5 yıl daha çalışmanız gerektiğini öğrendiniz mi? SSK ’dan emekli olmayı beklerken Bağ-kur sigorta sı şartlarına tabi olduğunuzla karşılaştınız mı? Emekli olma hayaliyle gittiğiniz kurum kapısından eliniz boş döndünüz mü? İşte bu sorunları yaşamamak için 1261 gün kuralına dikkat ediyoruz. Gazetevatan Yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı...

Farklı statülerde hizmet vermiş kişilerin hangi statüden emekli olacağını son 7 yıllık hizmetinin 1261 günden fazlası belirler. Bu durum sadece 01.10.2008 yılından önce sigortalı olan kişiler için geçerlidir. Örnekle anlatacak olursak; 01.01.1995 sigorta girişli ve 20 yıldır bakkalı olan Ahmet bey dükkanını kapatıyor ve bir firmada işe başlıyor, Ahmet bey normalde kendi bakkalı olduğundan Bağkur (4/b) statüsünde bulunuyordu. Ahmet bey 4/a’lı olarak işe başladığı firmada 1261 gün yani 3,5 yıl + 1 gün çalışırsa tüm hizmetleri 4/a’ya aktarılıyor. Emeklilik işlemleri de 4/a üzerinden yürütülüyor.

Bu noktalara aman dikkat!

Bilindiği üzere yurtdışı borçlanmaları geçtiğimiz yıl Bağkur kapsamına alınmıştı. Yurtdışı borçlanması gibi İsteğe Bağlı sigorta prim bildirimi de Bağkur kapsamındadır.Eğer 1261 günden fazla prim gününe ihtiyacınız varsa ve bu süreleri İsteğe Bağlı ya da Yurtdışı Borçlanması ile tamamlamak istiyorsanız 1260 gün üzerinden borçlanın. Neden böyle bir şey yapmalısınız? Çünkü 4/a’ya tabi 5825 prim günü ile emekli olacakken 9000 prim günü ile emekli olmanız gerekebilir.

1261 Günden fazla isteğe bağlı ve yurtdışı borçlanması sizi Bağkur’lu yapacaktır. Bağkur’lu olmanın ilk dezavantajı daha fazla prim günü ödeyecek olmanızdır. Kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekli edilirler.

Son 7 yılda hizmeti olmayanlar!

Son 7 yıl kriteri güncel tarihten geriye doğru değil, son bildirilen hizmetten geriye doğru götürülmektedir. Yani kişinin en son çalışması 2013 yılına aitse 2013 yılından geriye 7 yıl gidilerek tespit yapılır. Parça parça hizmet bildirimi yapılmışsa son 7 yıllık hizmeti kadar geriye gidilerek 1261 günden fazlası tespit edilir.Peki bu son 7 yıllık dönemde iki farklı statüde de eşitlik varsa, bu defa son ödenen sigortalılık statüsü geçerli sayılır.

2008 sonrası için genele bakılacak!

01.10.2008 Tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için bu durum geçerli değildir. Farklı statülerde hizmetleri olan kişilerin son 7 yılına değil tüm hizmet süresinin fazlasına bakılır. En fazla 4/a statüsünde prim ödemesi yapılmışsa 4/a’lı, en fazla 4/b statüsünde prim bildirilmişse 4/b’li olarak emekli edilir.