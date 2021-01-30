Emekli, memura güzel haber! 4 ayrı zam

Emekli, memur, kamu işçisi için flaş gelişme. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Emekli ve memurların toplu sözleşmenin imzalanmasının ardından önümüzdeki yıllarda alacağı 4 ayrı zam oranı da belirlenmiş olacak. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor. Memur ve memur emeklileri için memur sendikaları diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak.

Milyonlarca kamu çalışanı, Emekli Sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. Çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek 2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmelere hazırlanıyor. Memur ve memur emeklileri için memur sendikaları diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak.

3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek.

2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek.

700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek

Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak.

ÖNCE İŞÇİLER MASAYA GELECEK

İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 700 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. Görüşmeleri en büyük konfederasyon olan TÜRK-İŞ yürütecek. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak.

KAMUDA 5.5 MİLYON BEKLİYOR

Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı zammın oranları açıklanmış olacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Bu zam oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı geçerse aradaki oran memur ve memur emeklilerine fark olarak ödeniyor.

Toplu sözleşmede sadece zamlar değil aile yardımından kadro konularına kadar birçok sosyal hak da konuşulup karara bağlanıyor. Ayrıca kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında görüşülen konular da masaya geliyor.

DİĞER EMEKLİLER DE İSTİYOR

Bu arada toplu sözleşme sadece Emekli Sandığı emeklileri için yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Oranlar çoğu zaman bir birine yakın çıksa da diğer emekliler de toplu sözleşmede yer alıp zamlarını önceden bilmek istiyor. Ancak mevcut yasalara göre toplu sözleşme sadece memurlar ve memur emeklileri için yapılabiliyor.

SON 3 GÜN KALDI

Biliyorsunuz kamuya borçların yapılandırıldığı düzenlemeyle ilgili başvuru bir ay uzatılmıştı. O süre de pazartesi günü yani 1 Şubat akşamı bitiyor. Bundan sonra bir uzatma olmayacağı da tekrar tekrar açıklandı. O yüzden eğer 30 Ağustos 2020 ve öncesine ait kamuya vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi gibi borçlarınız varsa ve hala başvurmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın. Yapılandırmaya başvuran vatandaşların borcunun faizi siliniyor ve enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödeme durumunda bunun da yüzde 90'ı alınmıyor. Yani peşin ödeyen birisi ana paraya çok yakın bir miktar ile borcundan kurtuluyor. İsteyene de taksit yapılıyor ve taksit sayısına göre bir vade farkı ekleniyor. İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı 'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK 'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılıyor. Burada ilk taksiti kaçırmamak önem kazanıyor. Yapılandırmanın bozulmaması için taksitlere dikkat etmek gerekiyor. Birçok kurum için başvurular e-devlet ve internet üzerinden yapılabiliyor.

İŞÇİLER PARASINI ALDI

Bu arada kamu işçileri için tediye ödemeleri de dün itibariyle yapıldı. Kamu işçileri yılda 52 günlük tediye yani ikramiye alıyor. Bu ikramiyeler de 13 günlük taksitler halinde dört ayrı ödemeyle veriliyor. İlk 13 günlük tediye dün itibariyle yatırıldı. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani bin 108 lirası dün yatırılmış oldu. Bundan sonraki taksitler de yine 13 günlük olarak yatırılacak. İşçinin brüt maaşı arttıkça alacağı tediye de artmış olacak. (Faruk Erdem-Yeni Asır)