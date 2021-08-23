Emekli memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ocak 2022 emekli memur maaş zammı!

Memur zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023 yılında memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Emekli memur zammı 2022
|Mevcut maaş
|Ocak 2022 maaşı
|Fark
|3.276
|3.440
|164
|3.315
|3.481
|166
|3.351
|3.519
|168
|3.420
|3.591
|171
|3.435
|3.607
|172
|3.448
|3.620
|172
|3.510
|3.686
|176
|3.519
|3.695
|176
|3.536
|3.713
|177
|3.602
|3.782
|180
|3.625
|3.806
|181
|3.648
|3.830
|182
|3.669
|3.852
|183
|3.757
|3.945
|188
|3.876
|4.070
|194
|3.892
|4.087
|195
|3.978
|4.177
|199
|3.980
|4.179
|199
|4.048
|4.250
|202
|4.074
|4.278
|204
|4.083
|4.287
|204
|4.126
|4.332
|206
|4.137
|4.344
|207
|4.203
|4.413
|210
|4.231
|4.443
|212
|4.299
|4.514
|215
|4.308
|4.523
|215
|4.352
|4.570
|218
|4.359
|4.577
|218
|4.387
|4.606
|219
|4.440
|4.662
|222
|4.459
|4.682
|223
|4.568
|4.796
|228
|4.671
|4.905
|234
|4.702
|4.937
|235
|4.835
|5.077
|242
|4.846
|5.088
|242
|4.911
|5.157
|246
|4.975
|5.224
|249
|4.979
|5.228
|249
|5.104
|5.359
|255
|5.110
|5.366
|256
|5.241
|5.503
|262
|5.307
|5.572
|265
|5.428
|5.699
|271
|5.569
|5.847
|278
|5.896
|6.191
|295
|6.223
|6.534
|311
|6.552
|6.880
|328
|7.575
|7.954
|379
|7.646
|8.028
|382
|7.718
|8.104
|386
|8.645
|9.077
|432
|9.900
|10.395
|495
|10.697
|11.232
|535
|11.095
|11.650
|555
|11.067
|11.620
|553
|11.579
|12.158
|579
|11.665
|12.248
|583
|12.605
|13.235
|630
MEMUR-SEN: HAYIRLI OLSUN
Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Toplu sözleşme hayırlı olsun. Beklentilerimiz, kaygılarımız oranlara yansıdı” dedi. Yalçın konuşmasında, “Sözleşmeli personeller ve ek göstergeler konusunda 2022 yılı içerisinde çalışma yapılacağı taahhüdünde bulunuldu” ifadelerini kullandı.
Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.
Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.
Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.
2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.