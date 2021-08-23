Emekli memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ocak 2022 emekli memur maaş zammı!

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki, emekli memur zammı ne kadar oldu? 2022 emekli memur maaş zammı…

Memur zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023 yılında memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Emekli memur zammı 2022

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark 3.276 3.440 164 3.315 3.481 166 3.351 3.519 168 3.420 3.591 171 3.435 3.607 172 3.448 3.620 172 3.510 3.686 176 3.519 3.695 176 3.536 3.713 177 3.602 3.782 180 3.625 3.806 181 3.648 3.830 182 3.669 3.852 183 3.757 3.945 188 3.876 4.070 194 3.892 4.087 195 3.978 4.177 199 3.980 4.179 199 4.048 4.250 202 4.074 4.278 204 4.083 4.287 204 4.126 4.332 206 4.137 4.344 207 4.203 4.413 210 4.231 4.443 212 4.299 4.514 215 4.308 4.523 215 4.352 4.570 218 4.359 4.577 218 4.387 4.606 219 4.440 4.662 222 4.459 4.682 223 4.568 4.796 228 4.671 4.905 234 4.702 4.937 235 4.835 5.077 242 4.846 5.088 242 4.911 5.157 246 4.975 5.224 249 4.979 5.228 249 5.104 5.359 255 5.110 5.366 256 5.241 5.503 262 5.307 5.572 265 5.428 5.699 271 5.569 5.847 278 5.896 6.191 295 6.223 6.534 311 6.552 6.880 328 7.575 7.954 379 7.646 8.028 382 7.718 8.104 386 8.645 9.077 432 9.900 10.395 495 10.697 11.232 535 11.095 11.650 555 11.067 11.620 553 11.579 12.158 579 11.665 12.248 583 12.605 13.235 630

MEMUR-SEN: HAYIRLI OLSUN

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Toplu sözleşme hayırlı olsun. Beklentilerimiz, kaygılarımız oranlara yansıdı” dedi. Yalçın konuşmasında, “Sözleşmeli personeller ve ek göstergeler konusunda 2022 yılı içerisinde çalışma yapılacağı taahhüdünde bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.

2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.