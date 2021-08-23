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Emekli memur zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ocak 2022 emekli memur maaş zammı!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 18:31

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki, emekli memur zammı ne kadar oldu? 2022 emekli memur maaş zammı…


 

Memur zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023 yılında memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Emekli memur zammı 2022

Mevcut maaş  Ocak 2022 maaşı Fark
3.276 3.440  164
3.315 3.481  166
3.351  3.519  168
3.420  3.591  171
3.435  3.607  172
3.448  3.620  172
3.510  3.686  176
3.519  3.695  176
3.536  3.713  177
3.602  3.782  180
3.625  3.806  181
3.6483.830182
3.669  3.852  183
3.757  3.945  188
3.876  4.070  194
3.892  4.087  195
3.978  4.177  199
3.980  4.179  199
4.048  4.250  202
4.074  4.278  204
4.083  4.287  204
4.126  4.332  206
4.1374.344  207
4.203  4.413  210
4.231  4.443  212
4.299  4.514  215
4.308  4.523  215
4.352  4.570  218
4.359  4.577  218
4.387  4.606  219
4.440  4.662  222
4.459  4.682  223
4.568  4.796  228
4.671  4.905  234
4.702  4.937  235
4.835  5.077  242
4.846  5.088  242
4.911  5.157  246
4.975  5.224249
4.979  5.228  249
5.104  5.359  255
5.1105.366  256
5.241  5.503  262
5.307  5.572265
5.428  5.699  271
5.569  5.847  278
5.896  6.191  295
6.223  6.534  311
6.552  6.880  328
7.575  7.954  379
7.646  8.028382
7.718  8.104  386
8.645  9.077  432
9.900  10.395  495
10.697  11.232  535
11.095  11.650  555
11.067  11.620  553
11.579  12.158  579
11.665  12.248  583
12.605  13.235  630

MEMUR-SEN: HAYIRLI OLSUN

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Toplu sözleşme hayırlı olsun. Beklentilerimiz, kaygılarımız oranlara yansıdı” dedi. Yalçın konuşmasında, “Sözleşmeli personeller ve ek göstergeler konusunda 2022 yılı içerisinde çalışma yapılacağı taahhüdünde bulunuldu” ifadelerini kullandı.

Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.

2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.

 

 

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