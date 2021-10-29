Emekli, memur ve asgari ücret zammı! Oran belli oldu! İşte yeni maaşlar...

Emekli, memur ve çalışan milyonları kapıyor! Asgari ücret ve maaşlara yapılacak olan zam oranı belli oldu. Enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 yılı enflasyon rakamı yüzde 18.4 olursa maaşlar şu şekilde güncellenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.18 olarak uygulanacak. Emekli memurların alacağı zam yüzde 5 ve enflasyon farkı ise Temmuz'daki yüzde 3'ün üzerindeki 6.18'lik oran olacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 5+6,18 yani yüzde 11,18 zam alacak. Memurlar da toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyon farkı ise yüzde 6.18 olarak yansıyacak. Böylece memurların 6 aylık zam oranları da yüzde 11.18 olacak. Enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olabilecek. Bu durumda brüt asgari ücret 4.471,87 TL olurken net asgari ücret ise 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.