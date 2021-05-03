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Emekli, memur, işçi... Milyonları ilgilendiriyor! Belli oldu, ödemeler...

Emekli, memur, işçi... Milyonları ilgilendiriyor! Belli oldu, ödemeler... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tarih belli oldu. Ödemeler 10 Mayıs'ta yapılacak. 
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