Emekli, memur, çalışan... Çifte bayram! İşte ödeme takvimi!

Emekliler, memurlar, engelliler, yaşlılar, işsizler ve çalışanlar çifte bayram yaşayacak. Emeklilere, memurlara, engellilere, yaşlılara, işsizlere ve çalışanlara ödemeler dün başladı.

Bayram nedeniyle ödemeler erkene çekildi. Memur emeklilerine, engellilere, yaşlılara, işsizlere ve çalışanlara ödemeler dün başladı. Bugün ve yarın da devam edecek.

5 Ağustos'ta yapılması gereken işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri dün başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6 olanlar bugün, 8 olanlar yarın alacak.

500 bin kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyesi dün verildi.

ÖDEME TAKVİMİ

Memur emeklilerine: Bugün ve yarın verilecek.

Engellilere ve yaşlılara: Yarın.

İşsizlere ve kısa çalışanlara: Dün başladı, bugün ve yarın devam edecek.

Kamu işçilerine: İlave tediye dün hesaplara yatırıldı. (Takvim)