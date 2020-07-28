Emekli, memur, çalışan... Çifte bayram! İşte ödeme takvimi!

Bayram nedeniyle ödemeler erkene çekildi. Memur emeklilerine, engellilere, yaşlılara, işsizlere ve çalışanlara ödemeler dün başladı. Bugün ve yarın da devam edecek.
5 Ağustos'ta yapılması gereken işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri dün başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6 olanlar bugün, 8 olanlar yarın alacak.
500 bin kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyesi dün verildi.
ÖDEME TAKVİMİ
Memur emeklilerine: Bugün ve yarın verilecek.
Engellilere ve yaşlılara: Yarın.
İşsizlere ve kısa çalışanlara: Dün başladı, bugün ve yarın devam edecek.
Kamu işçilerine: İlave tediye dün hesaplara yatırıldı. (Takvim)