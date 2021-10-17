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Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Kritik tarih belli oldu, 3 Kasım saat 10.00'da...
Milyonlarca emekli 2022'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilere yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde bazı tarihler önemli. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak? İşte detaylar...
2021 yılı sonuna yaklaştıkça milyonlarca emekli, 'Emekli zammı 2022' için geri sayıma başladı. Son Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi'nin sonuçlanması, 2022 yılı emekli zam oranı için ipuçlarını verdi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik olacak enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihler ve tahmini maaş zammı farkları…