Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? Ne kadar emekli aylığı alırım? BAĞKUR ve SKK emekli maaş zammı

Milyonlarca emekli bekliyordu, enflasyon oranının açıklanmasıyla belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaş 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bağkur ve SKK emekli maaş zammı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Buna bağlı olarak, memur ve emekli maaşlarımda da artış oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranına göre, yüzde 5.75 zam yapılacak. Peki, ne kadar emekli aylığı alırım? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En Düşük SSK Emekli Aylığı 1.500 TL. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.

SSK EMEKLİ AYLIKLARI

BAĞKUR EMEKLİ AYLIKLARI