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Emekli maaşlarına haciz! Kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını ele geçirip...

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 12:12 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 12:16

Emekli maaşlarına haciz koyduruyorlardı. Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan örgüte operasyon. Kimlik bilgilerine ve vesikalık fotoğraflarına ulaştıkları emeklileri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı


Emeklilerin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık  yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen  operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
 
Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri emeklileri dolandıran bir suç  örgütünü tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
 
Suç örgütü üyelerinin, yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine  ulaştıkları emeklilerin vesikalık fotoğraflarını alarak sahte kimlik  düzenledikleri, bu yolla noterden 70-80 bin lira karşılığında ATV motor alım  satım işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, kendi imzaladıkları  sahte senetlerle emeklilerin maaşlarına haciz koydurdukları da tespit edildi.
 
Engelli suç örgütü üyesine ev hapsi
 
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 14 şüpheliye  yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.  Şüphelilerden Akif S'ye engelli olması nedeniyle adli kontrol kapsamında ev hapsi  şartı getirildi.
 
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer zanlıların  yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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