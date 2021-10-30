Emekli maaşlarına çifte zam! 2000 TL ve…

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar. Hükümet harekete geçti. Peş peşe haberler geliyor. Çifte zam müjdesi. 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. İlki 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak. Milyonlarca memur ve emeklisi bu rakamları bekliyordu. Enflasyon hedefi doğrultusunda memur ve memur emeklisi için yüzde 7 fark oluşması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 10’a yakın zam alınacak.

Hükümet emekliler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...

EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN TL

AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sundu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı. Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular... Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

ENFLASYON FARKI VE ZAM…

Memur ve emeklilerin en çok takip ettiği verilerin başında enflasyon geliyor. Çünkü ortaya çıkan her rakam ocak ve temmuzdan sonraki her 6 aylık dönemde alacağı zammı da direkt etkiliyor. Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri kasımın ilk haftasında netleşecek. Ancak bu rakamlar açıklanmadan önce Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerinde artışa gitmesi öne çıktı. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre; enflasyon yıl sonunda yüzde 18.4 olacak. Yukarı yönlü beklenti memur ve emeklinin temmuz-aralık dönemine ilişkin alacağı farkı da etkileyecek. Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

YÜZDE 3’Ü AŞAN ORANDA

2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın temmuz-aralık döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 3 olarak uygulanmıştı. İlk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da maaşa eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu. Ocak ayında ise hem toplu sözleşme zammı yapılacak hem de bu zamma ilave olarak yüzde 3’ü aşan oranda enflasyon farkı eklenecek.

İLK ÜÇ AYDA GEÇMİŞTİ

Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 3 ayında toplamda yüzde 4.23’lük enflasyon rakamına ulaşılmıştı. Bu rakam da memur ve emeklisinin temmuz-aralık için aldığı yüzde 3’lük toplu sözleşme zammının yüzde 1.23 üzerinde bulunuyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA EKLENECEK

Merkez Bankası’nın beklentisi doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 18.4 olursa son 3 ayda (ekim, kasım ve aralık) yaklaşık yüzde 6-6.5’lik bir enflasyon bekleniyor. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşması demek. Buna bir de yeni toplu sözleşme zammı eklenecek. Ağustosta varılan anlaşmaya göre; Ocak 2022’de maaşlara yüzde 5 de toplu sözleşme zammı eklenecek.

YÜZDE 10 ZAM…

Böylece toplam zam yüzde 12’ye yaklaşacak. SSK ve Bağkur emeklisi ise eğer enflasyon beklentilere paralel oluşursa yüzde 10’a yakın zam alınacak.