Emekli maaşları kesilmez! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor...

Memur emekliliğinde genel düzenlemelerin yanında yer alan özel düzenlemeleri birçok kişi yanlış biliyor. Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü memur emekliliği ile ilgili ayrıntıları yazdı...



Emekli olan memurlar tekrar kamuya memur olarak dönebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması başlıklı 93’üncü maddesine bakıldığında emekli olan memurların tekrar kamuya memur olarak dönüşlerinde sorun olmadığı görülür. Bu maddeye göre; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanun’un 104’üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92’nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü yer almaktadır.Ancak, 657 sayılı Kanun’daki bu genel düzenlemenin 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile kısıtlandığı ve istisnalar haricinde emekli memurların tekrar kamuya dönemeyeceği görülmektedir.