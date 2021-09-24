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Emekli maaşları her ay 2-3 lira düşüyor! Çoğu kişi yanlış biliyor, sebebi...
Emekli maaşları her ay düşüyor. Emekli olacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ve belli oldu. Emekli aylıkları 2-3 lira ay ay azalıyor. Çoğu kişi bilmiyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar 'ne zaman' sorusuna yanıt arıyor. Bunun merak edilme sebebi ise emekli maaşını daha yüksekten almak. Emekli olmayıp çalışmaya devam edilmesi durumunda her ay maaşlarda düşüş olur. Yıl sonuna kadar emekli olmakla 2022'nin başında emekli olmak arasında emekli maaşlarının nasıl etkileneceği de merak konusu. Açıklanan bu durumlarda emekli aylıklarının ödenmesi açısından belirli bir fark oluşuyor. Maaşlar daha fazla oluyor. İşte emekli maaşları ile ilgili tüm merak edilenler...