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Emekli maaşları da ikramiyeleri de artacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi...
3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. İşte tüm detaylar...