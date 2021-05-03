Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Bayramdan önce emekli maaşları verilecek mi 2021?

Bayramdan önce emekli maaşları yatacak mı, emekli maaşları ne zaman yatar? Milyonlarca emekli merak için de arama motorlarına yönelerek maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emeklilere yönelik de müjdeli haber geldi. Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı, emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı için sayılı gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günler yaptığı emekli zam açıklaması sonrası emekliler maaşlarının bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağını merak ediliyor. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesi emekli maaşı yatacak mı?

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI?

Emekli maaşlarının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Maaşların ödeneceği tarih henüz belli değil.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." şeklinde konuştu. Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında ödeneceği açıklandı.

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Aynı zamanda aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilmekte.