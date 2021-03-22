Emekli maaşları 3 bin 600 lira ile 4 bin 300 lira arasında değişiyor

Çalışan herkes emekli olunca ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Bulundukları unvanlarda 1.derecenin ek göstergesine hak kazanan ve emekli keseneğine esas derece ile hizmet süreleri aynı olan ebe ve hemşireler bu yıl emekli olurlarsa 3 bin 600 lira ile 4 bin 300 lira arasında emekli maaşı ve 115 ile 190 bin bin lira arasında emekli ikramiyesi alır.

Devlet memurlarının, emekli olduklarında alacakları maaş ve ikramiye miktarı eğitim durumlarına göre farklı oluyor. Kamuda binlerce ebe ve hemşire görev yapıyor. Yükseköğrenim mezunu hemşire ve ebelerin de emekli maaşı ve emekli ikramiye miktarı, bitirdikleri yükseköğrenimin sağlık lisansiyeri olup olmamasına göre değişiyor.

Sağlık lisansiyeri olan ebe ve hemşireler, önlisans veya sağlık lisansiyeri sayılmayan lisans bölümlerinden mezun olanlara göre daha yüksek emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alıyor.Memurunyeri'nin haberine göre emeklilik bakımından 3000 ek göstergeye hak kazanmak suretiyle 1/4 seviyesinden ve 25-40 yıl hizmetle emekliye ayrılmış yükseköğrenim mezunu hemşire ve ebelerin 2021 yılı ilk yarısındaki emekli aylığı miktarları ile 15 Haziran 2021 tarihine kadar aynı şartlarla emekliye ayrılacak olanların alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarları tek tek hesaplandı.

Hemşire ve Ebelerin 2021 yılının ilk yarısındaki emekli maaş ve ikramiyesi şöyle: