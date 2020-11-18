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Emekli maaşını çeken çiftten acı haber geldi

DHA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 23:04 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 23:04

Aydın'ın Didim ilçesinde, alışverişe giden Yüksel (81) ve Perihan Kortun (65) çiftinin bulunduğu otomobil, duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü. Kazada Yüksel Kortun yaşamını yitirirken, eşi yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Akbük Mahallesi Efes Sitesi Deniz Sokakta meydana geldi. Yüksel Kortun, eşi Perihan Kortun ile birlikte 09 PB 300 plakalı otomobille emekli maaşını çektikten sonra markete alışveriş için yola çıktı. Yüksel Kortun seyir halindeyken otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından beton duvarı yıkarak sitenin bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kortun çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Yüksel Kortun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Perihan Kortunun ise tedavisi sürüyor.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın Didim emekli
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