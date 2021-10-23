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Emekli maaşından kesinti yapılıyor! Yüzde 32... Memur, işçi milyonları kapsıyor
Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Kesinti yapılıyor. Milyonlarca memur, işçi ve esnafı kapsıyor. Emekli olduktan sonra bir işyerinde, kamuda ya da kendi şirketinde çalışmaya devam edenlerin de bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. Emekli olduktan sonra 3 şekilde çalışma şekli bulunuyor. Bir işyerinde SSK'lı, kendi adına işyeri açarak Bağ-Kur'lu ve kamuda çalışmaya devam ederek yapılabiliyor. Bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak SSK'lı çalışanlar için emekli maaşından kesinti yapılmıyor, işyerinden aldıkları ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. Bu primler hizmet birleştirmesinde dikkate alınmıyor. Destek primi emeklilik sonrası kamuda çalışmaya devam eden memurun aylığından kesiliyor. 15 yıl 3600 prim gününü doldurup yaşını bekleyenler kıdem tazminatını talep edebilir.