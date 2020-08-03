Emekli maaşına haciz gelir mi? Borcu olan emekliler dikkat!

Tüketici kredisi ve kredi kartlarına sarılan emeklilerin son günlerde merak ettiği konuların başında emekli maaşına haciz gelir mi sorusu yer alıyor. Peki, Emekli maaşına haciz gelir mi? Maaşına haciz gelen emekli ne yapmalı? Borcu olan emekliler nelere dikkat etmeli? İcra Uzmanı Caner Çakı, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ‘maaşa haciz’ konusunda uyarıda bulundu.

Son aylarda tüketici kredisi ve kredi kartlarına sarılan emeklilerin merak ettiği konuların başında ise 'emekli maaşlarına haciz konulur mu?’ sorusu geliyor. Bankaların uygun kredi imkanlarından faydalanan ve borçlarını ödemeyecek hale gelen emekliler de emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İcra uzmanı Caner Çakı, kredi çeken emeklilere uyarılarda bulundu. Peki, Emekli maaşına haciz gelir mi? Maaşına haciz gelen emekli ne yapmalı? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren haciz ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Normalleşme süreci kapsamında icra müdürlükleri yeniden çalışmaya başladı. İcra Müdürlükleri de alacaklının talebi üzerine, icra işlemlerini başlatıyor. Bu süreçte özellikle bankaların uygun kredi imkanlarından faydalanan pek çok emekli de hakkında icra işlemi başlatılanlar arasında başı çekiyor. İcra müdürlükleri de alacaklının talebi üzerine emekli maaşından kesinti yapabiliyor. Emekli maaşı; SGK alacakları ve nafaka dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Ancak bazı bankalar emeklilere, kredi taksidinin ödenmemesi halinde maaştan çekilmesi için muvafakat yazısı imzalatabiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KISMEN MÜMKÜN

İcra uzmanı Caner Çakı, “Emekli maaşından yapılan bu kesinti, alınan maaşın en fazla yüzde 25’i kadar olabiliyor. İcra iflas kanunda; ‘maaş, tahsisat, yaşlılık aylığı, sigorta ve yaşlılık sandığı tarafından tahsis edilen gelirlerin haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır’ ibaresi bulunuyor” dedi.

DÖRTTE BİRİNDEN AZ OLAMAZ

İcra memurunun, emekli maaşı üzerinden haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı saklı tutarak, kalan kısım üzerinden haciz işlemi yapabileceğini belirten Caner Çakı, “Öte yandan, kanun hacizin, haciz yapılabilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını da belirtir. İcra müdürlükleri de dörtte birlik kısma, haciz uygulamayı tercih etmektedir” diye konuştu.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İcra ve iflas kanununun dışında, sosyal güvenlik hukukunda ise olayın çok daha farklı olduğunu belirten Caner Çakı, “5510 sayılı sosyal güvenlik hukuku, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır. Kanun sadece bununla kalmayarak, sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerini de koruma altına almıştır” dedi.

RIZASI VARSA ÖDER

Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerektiğini belirten Caner Çakı, “Bunun tek istisnası ise borçlunun ‘ben bu borcu ödemek istiyorum, maaşımdan kesilebilir’ demesidir. Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapılıyor ve bu kesintinin sonlandırılması da mümkün” diye konuştu.