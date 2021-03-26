Emekli maaşı ve ikramiye ile ilgili çok önemli karar!

SGK, SSK, Bağkur, memur, emekli, engelli, dul yetim herkesi ilgilendiriyor. Çoğu kişi bilmiyor ama emekli maaşı ve ikramiyesi ile ilgili Danıştay’ın çok önemli kararı var. Tek tek açıklandı. Dul ve yetim aylıkları müracaata istinaden ödenen aylıklardır. Müracaat edilmeyen süreye ilişkin ödemeler kurum tarafından gerçekleştirilmez. Fiili hizmet zammı emekli İkramiyesi ve emekli maaşına yansır mı? Ne kadar emekli maaşı alırım? Doğum borçlanması ne kadar? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...

Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Doğum, askerlik borçlanmaları… Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhaba, ilk sigorta başlangıç tarihim 19.06.2000 dir. Toplam prim günüm 3727 dir. İşten ayrılmam halinde kıdem tazminatı alabilmem için “kıdem tazminatı esası yazısı” almam mümkün mü? Yeliz Çetinkaya

Merhaba, kıdeme esas yazı alabilmeniz için ya 7000 prim gününü tamamlamanız ya da 4500 prim gününün yanında 25 yıl sigortalılık sürenizi tamamlamanız gerekmektedir. 15 Yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan kişiler için geçerlidir.

2015 yılında SSK dan emekli oldum 90 lı yıllarda SSK ve Bağ-Kur çakışdığı için Bağkur silinecek dediler imza verdim sonradan araştırdım Bağkur değil de SSK’yi silmişler hak talep edemezsin dediler dört yıl pirim heba oldu bunun için bir kanun var mı yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar sağlıklı günler dilerim. Refik Akdemir

Hizmet çakışmalarının birden fazla şekli vardır. Siz, ortaklığınızın olmadığı bir firmadan 4/a prim bildirmiş olsaydınız 4/b ödemiş olduğunuz primler iptal edilir ücretleri iade alırdınız. Ancak kurum muhtemelen iptal için işlem yaptığında sizin 4/a prim bildirimlerinizin ortaklığınızın bulunduğu firmadan olduğunu tespit etmiş. Böylece 4/b primlerinizin değil 4/a’larınızın iptalini gerçekleştirmiş. İlgili firmadan işveren paylarının da 4/b primlerinize yansıtılmasına ilişkin muvafakatname alırsanız çıkarılan iptal edilen sürelere ilişkin prim iadeleri yapılabilir.

1988 15 Mart girişliyim sigortaya 90 gün ödemem var, 1974 doğumluyum 2011 yılından beri sigortalı çalışmaktayım. Benim emekli olabilmem için kaç gün primim olması ve kaç yaşında emekli olabilirim cevabiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hatice Altın

Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 44 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. 2011 Yılından itibaren kesintisiz 4/a’ya tabi prim bildiriyorsanız 3690 gününüz olmalı, eksik kalan günleriniz için varsa doğum borçlanması yapabilirsiniz, yaşınızı tamamlamışsınız.

4/a da çalışan belediye personeliyim. %57 engelliyim. Vergi indiriminden yararlanıyorum, 7 bin günlük sigortam var. Ne kadar maaş bağlanır bana. Ali Özhan

Merhaba Ali bey, maaş hesabı yapılabilmesi için tüm hizmet dökümünüzün incelenerek hesaplama yapılması gerekir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunun sistemi üzerinden de maaş hesabı yapabilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

İlk 2000 ağustos ayında Bagkurlu oldum 2009 yılı temmuz ayında da sigortalı oldum ikisi toplamda 4000 gün yapıyor hangi tarihi baz alınıp kaç yaşında kaç gün primle emekli olabilirim. Atilla Korkmaz

Merhaba, sigortalılık statüsü son 7 yıllık hizmetinizde en fazla hangi prim bildirilmişse o statüde emekli olursunuz. Son bildirilen prim gününüzden geri doğru 1261 günü hesapladığınız sigortalılık statüsünde emekli olacaksınız. Bağkur statüsündeyseniz 9000 prim günü 60 yaş, 4/a yani SSK statüsündeyseniz 7000 gün yine 60 yaş şartıyla tahsis talebinde bulunacaksınız. İleri yaştan emeklilik koşullarında ise Bağkur’da 5400 gün şartı, 4/a’da ise 4500 prim gün şartı bulunmaktadır.

10 /04/1993 işe başlama tarihim toplam prim günüm 2860 iki çocuk var doğum borçlanması yapsam kaç yaşında emekli olabilirim 05/02/1971 doğumluyum 3600 den emekli olabilirim? Gülay Doğan

Merhaba Gülay hanım, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 49 yaş 5600 prim günüdür. Aslında çok da iyi emeklilik şartlarınız mevcut ancak prim gününüz mevcut değil. 740 Gün borçlanma yaparak 3600 güne tamamlarsanız hizmetlerinizi 58 yaş şartını beklemeniz gerekecektir ileri yaştan emeklilik için. Tam emekli aylığı almak isterseniz de 1440 gün borçlanma yaptıktan sonra 1300 gün çalışmanız gerekecek. Günlük en düşük doğum borçlanması tutarı 38,16 TL’dir. 740 Günlük borçlanmanın en düşük maliyeti 28.238,40 TL olacaktır.

Sağlık alanında çalışanlar Ağustos 2018 den itibaren Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamına alındı. Kasım 2021 de Emekli oldum, ancak bu durum Emekli İkramiyeme yansıtılamamış. İtiraz ettim cevap bekliyorum. Sorum şudur: FHZ emekli İkramiyesi ve emekli maaşına yansır mı? Teşekkür eder, saygılar sunarım. Metin Karabay

Merhaba, Danıştay 11.Dairesinin 27.10.2016 tarihli ve E: 2016/1904, K: 2016/3932 sayılı kararı gereği ikramiye ödemelerinde fiili hizmet süreleri dikkate alınmamaktadır. Emekli aylık hesabında ise fiili hizmet süreleri dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Sayın Yetkili iyi günler dilerim. 05.03.1994 tarihinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. 14.06.1972 doğumluyum. 13.09.1994 tarihinde emekli sandığına bağlı olarak devlet memuruyetine başladım. Sonrasında tekrar sigortalı ve sonrasında yeniden memuriyete başladım. Hizmetlerimi birleştirdim. 04.06.1998 yılından bu yana da memuriyetime devam ediyorum. Memur olduğum için emekliliğe esas işe başlama tarihi sigortalılık başlangıcı mıdır yoksa emekli sandığına bağlı olarak işe girdiğim tarih midir. Hangi tarihte emekli olacağımı öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Nilüfer Artan

Merhaba Nilüfer hanım, hangi statüde olup olmadığıyla ilgili teyitsiz işe girişi kabul eden tek sigorta kolu 4/a’dır. Diğer sigorta kollarında ise hizmet süresi şartı bulunmaktadır. 4/c’ye tabi sigortalılarda emeklilik yaşı 01.06.2002 tarihinde 20 yılı doldurmasına kalan süreye göre belirlenmektedir. Kamu görevlilerinde sigortalılık başlangıcı ilk bildirilen tarih değil, sadece prim bildirilen tarihleri dikkate alıyor. Hesaplamalarınızda 01.06.2002 öncesi 4/a ve 4/c hizmetlerinizin toplamını 20 yıldan düştükten sonra aşağıdaki tablodan şartlarınızı netleştirebilirsiniz.