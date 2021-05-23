Emekli maaşı ile ilgili flaş detay! Hemen SGK'ya başvurun

Maaşının yanlış olduğunu düşünen emekliler için Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu’nun 'Emekli maaşım doğru mu?' sorusuna verdiği yanıt yol gösterici olacaktır.

İşte o soru ve cevabı...

Cevap: Emekli aylığını üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Ancak prim ödeme dönemleri de çok önemli. Çünkü 2000’den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008’den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Dolayısıyla bu veriler olmadan emekli aylığı hesabı mümkün değil. Ancak bugün emeklilerin yaklaşık yarısına yakınının aylığı 1.000 liranın altında.

Ancak devlet ilk defa 2019’dan itibaren 1.000 liranın altında aylık alanlara 1.000 lira, 25 Mart 2020’den itibaren 1.500 liranın altında aylık alanlara da aylık 1.500 lira ödenmesine karar verdi. Kişinin emekli aylığı tutarı ile 1.500 lira arasındaki fark Hazine’den karşılanıyor. Bu taban emekli aylığının 1.500 lira olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü emekli aylığı tutarı ile 1.500 lira arasındaki fark devletin Hazine’den ödediği bir yardım. Dolayısıyla bugün için emeklilere devletin yardımıyla birlikte aylık en az 1.500 lira ödeniyor.

Aylık tutarınız ortalamanın üstünde. Yani iyi aylıklar arasında. Ancak şüpheniz varsa bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl veya Merkez Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurup emekli aylığı hesabınızda yanlışlık olup olmadığını sormanız halinde aylık hesabınız kontrol edilir ve sonucu tarafınıza bilgi verilir.