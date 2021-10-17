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Emekli maaşı ile ilgili flaş açıklama! Alt sınır...

AA |  17 Ekim 2021 Pazar - 14:07 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 14:07

Emekli aylıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.


TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada,  mevcut emekli aylığı hesaplama sisteminin, emeklileri mağdur eden yapıda olduğunu  söyledi.
 
Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari  ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, şöyle konuştu:
 
"Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık  bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü. Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı  oranda azaldı. Bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanlar,  emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aylıyor. Emekli aylığı  hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır  aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli."
 
 "Bazı emeklilerimiz 1500 lira aylıkla geçinmeye çalışıyor"
 
Ergün, emekli aylığı bağlama oranının yüzde 70'ten yüzde 35'e  düşürülmesinin en çok asgari ücretli çalışanları mağdur ettiğine dikkati çekerek,  şunları söyledi:
 
 "Maalesef bugün emekli olan çok sayıda kişiye, asgari ücretin oldukça  altında aylık bağlanıyor. Yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların  asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda, emeklilerimiz 1500 ila 2  bin lira civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor. Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin'in geçen gün katıldığı bir programda 'Hem  sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu özleşme kanunumuz. Bütün bu  mevzuatı yenilememiz lazım' şeklindeki açıklamasını olumlu buluyoruz. Emekliler  olarak, sayın Bakan'dan emekli aylığı bağlama hesaplamasında da taleplerimizin  dikkate alınmasını ve değişikliğe gidilmesini talep ediyoruz."
 
  
 

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